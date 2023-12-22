Україна знову у тренді: республіканцям важко ігнорувати нові настрої у США

Наразі не варто поспішати з висновками у темі заборони Трампу брати участь у виборах президента у межах штату Колорадо. Тепер це рішення може бути оскаржене у Верховному суді США. Яке рішення буде там – не ясно.

Прецедент для інших штатів

Серед суддів, які будуть ухвалювати рішення, переважають республіканці. Однак лише частина з них була призначена самим Дональдом Трампом, і може розглядатися як повністю до нього лояльна.

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Інші були призначені ще Джорджем Бушем-молодшим. Як ці старі консерватори ставляться до Трампа? Побачимо.

Підкреслюю, що мовиться поки про заборону балотуватися в одному конкретному штаті. Цей штат, Колорадо, голосує за демократів, тому теоретично неучасть у виборах там для Трампа нічого не буде означати. Теоретично.

Однак на практиці це може бути прецедентом для ухвалення відповідних рішень в інших штатах. Суд у Колорадо ж теж не просто так, зі стелі, взяв своє рішення, а спирався на листопадову ухвалу, в якій Трампа визнали винуватим у підбурюванні до штурму Капітолія.

Коротко кажучи, поки що нічого не ясно. Нас же більше турбує питання допомоги для України. Тут теж не все так просто, адже новий виток питання недопуску Трампа до виборів цілком може зруйнувати діалог республіканців та демократів, або просто його заморозити. Хоча є певні факти, які важко ігнорувати як першим, так і другим.

У США зросла підтримка військової допомоги Україні Про це свідчать дані нового опитування



З листопада кількість тих, хто вважає, що США слід робити більше, щоб допомогти Україні, зросла на 10 пунктів. І демократи (+13), і республіканці (+7) швидше вважають, що Україні потрібна додаткова допомога. Про це свідчать дані нового опитування FOX News . Так, що стосується України, 31% опитаних вважає, що США мають робити більше, щоб допомогти у війні з Росією, а 30% кажуть, що США мають робити менше. 35% вважають, що поточний рівень підтримки є правильним.З листопада кількість тих, хто вважає, що США слід робити більше, щоб допомогти Україні, зросла на 10 пунктів. І демократи (+13), і республіканці (+7) швидше вважають, що Україні потрібна додаткова допомога.

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Тренди змінюються на нашу користь

Досить показово, що про зростання ідеї підтримки для України заявляє саме FOX News – провідне медіа саме для республіканських виборців, чий власник нещодавно був в Україні та досить плідно поспілкувався з українським президентом.

Після низки візитів українських делегацій до США, і, зокрема, особисто президента Володимира Зеленського, тренди дещо змінюються. І це набуває відображення у ЗМІ Заходу, у першу чергу – ЗМІ США. Там все більше публікацій на тему, чому треба допомагати Україні.

Аргументація у цих публікаціях цілком зрозуміла для американського виборця. Тому навіть політики, які традиційно мають недружню щодо України позицію, не роблять зараз антиукраїнських заяв, обмежуючись вимогами "розв'язати питання з кордоном разом з допомогою для України".

Словом, вся ця ситуація має багато політичних вимірів. Усе це дуже складно і заплутано, бо паралельно з нашою війною США переживають передвиборчу кампанію, яка обіцяє бути складною, і призвести до серйозної кризи політичних інститутів. Дуже давно у них не було відставок спікерів, дуже давно не було спроб обмежити право когось брати участь у президентських виборах на підставі участі у заколоті проти уряду і т.д. Тому не треба дуже емоційно на це все реагувати, бо емоційних гойдалок там ще буде дуже і дуже багато.