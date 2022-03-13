Україна зруйнувала міф про "непереможність" російської армії, – Залужний

Росія розраховувала захопити Україну за 48 годин. Але Україна зупинила їх і зірвали загарбницькі плани.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, запаси їжі, палива, боєприпасів окупанти підготували щонайбільше на 3 доби. А війна вже триває 18 днів.

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За словами Залужного, українським бійцям вдалося знищити не лише багато російської техніки. Також на українській землі полягло понад 12 тисяч окупантів.

Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія Росії за рівнем професійності – це ми зразка початку 2014 року,

– наголосив генерал.

Також Залужний навів показовий приклад їхньої "військової майстерності". Мовиться про історію зі "збитим" українським байрактаром – насправді саме українці збили російський безпілотник, однак рашисти видали цей успіх за свій. Нібито вони знищили Bayraktar Збройних Сил.

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