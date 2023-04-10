Україна звільнила з полону ще 80 чоловіків і 20 жінок: унікальні відео, як усе було

У понеділок, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулося 100 українців.

Служба безпеки України показала, як все було. У мережі опублікували зворушливі кадри.

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Зворушливі кадри з обміну полоненими

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!

– пишуть у відомстві.

Перші кадри з обміну: дивіться відео

У мережі також опублікували унікальні кадри з нинішнього обміну, зняті Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"Свободу в українців не можна відібрати", – зазначили там.

Повернення українських полонених: дивіться відео

Що відомо про обмін полоненими 10 квітня

10 квітня додому з полону вдалося повернути ще 100 українців. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

З полону вдалося визволити:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовця Збройних сил України,

11 тероборонців.

Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.

У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.