Україна звільнила з полону ще 80 чоловіків і 20 жінок: унікальні відео, як усе було
У понеділок, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулося 100 українців.
Служба безпеки України показала, як все було. У мережі опублікували зворушливі кадри.
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Зворушливі кадри з обміну полоненими
Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!
– пишуть у відомстві.
Перші кадри з обміну: дивіться відео
У мережі також опублікували унікальні кадри з нинішнього обміну, зняті Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
"Свободу в українців не можна відібрати", – зазначили там.
Повернення українських полонених: дивіться відео
Що відомо про обмін полоненими 10 квітня
10 квітня додому з полону вдалося повернути ще 100 українців. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.
З полону вдалося визволити:
- 24 нацгвардійців,
- 22 прикордонники,
- 22 представники Військово-морських сил,
- 21 військовослужбовця Збройних сил України,
- 11 тероборонців.
Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.
У Держприкордонслужбі уточнили, прикордонники, які повернулись додому – бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського, Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони.