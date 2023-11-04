Українська армія продовжує боротьбу та щоденно завдає російським окупантам непоправних втрат. Зокрема, настане день, коли загарбники зазнають руйнівної поразки і Крим буде вільний.

Також окремої нищівної поразки зазнає Чорноморський флот. Варто зазначити, що ЗСУ вже роблять перебування російських кораблів у Криму нестерпним.

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Україна звільнить Крим

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підкреслив, що Збройні Сили відповідають росіянам кожного дня, кожного дня росіяни зазнають втрат. Однак мова йде не лише про ситуацію безпосередньо на лінії зіткнення. Окремо Данілов наголосив на майбутньому окупованого Криму та російського флоту.

Що стосується Кримського півострова і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Володимир Зеленський виступає за продовження боротьби і налаштований на перемогу. Ніхто не збирається ні зупинятися, ні здаватися, ні підписувати будь-які капітуляції. Україна має мету і всі мають до неї долучитися.

Наше завдання – це перемога і побудова великої вільної демократичної країни. Це наш обов’язок на сьогоднішній день. І в цьому мають брати участь усі без винятку,

– повідомив він.

Загроза на окупованому півострові