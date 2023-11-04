Акцент – на перемогу: Данілов прогнозує росіянам у Криму "поразки, якої ще ніколи не бачили"
Джерело:Українське радіо
Українська армія продовжує боротьбу та щоденно завдає російським окупантам непоправних втрат. Зокрема, настане день, коли загарбники зазнають руйнівної поразки і Крим буде вільний.
Також окремої нищівної поразки зазнає Чорноморський флот. Варто зазначити, що ЗСУ вже роблять перебування російських кораблів у Криму нестерпним.
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Україна звільнить Крим
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підкреслив, що Збройні Сили відповідають росіянам кожного дня, кожного дня росіяни зазнають втрат. Однак мова йде не лише про ситуацію безпосередньо на лінії зіткнення. Окремо Данілов наголосив на майбутньому окупованого Криму та російського флоту.
Що стосується Кримського півострова і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили,
– наголосив Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що Володимир Зеленський виступає за продовження боротьби і налаштований на перемогу. Ніхто не збирається ні зупинятися, ні здаватися, ні підписувати будь-які капітуляції. Україна має мету і всі мають до неї долучитися.
Наше завдання – це перемога і побудова великої вільної демократичної країни. Це наш обов’язок на сьогоднішній день. І в цьому мають брати участь усі без винятку,
– повідомив він.
Загроза на окупованому півострові
- В окупованому Криму тепер вже регулярно лунає повітряна тривога, а місцеві повідомляють про вибухи. Зокрема, востаннє 3 листопада "бавовну" чули біля Севастопольської ТЕЦ. Поблизу також розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.
- Окремої паніки окупантам наганяє передача ЗСУ далекобійних ракет ATACMS. Окрім ударів по аеродромах стало також відомо про застосування цього озброєння в Криму. ЗМІ пишуть, що 30 жовтня відбулася перша атака за допомогою ATACMS по Криму.
- Частина росіян виїхала з Криму минулого року після перших ударів України по Керченському мосту. Потім ця тенденція призупинилася, але наразі попит на нерухомість впав у рази. Громадяни Росії не наважуються селитися у Криму.