20:16
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Танки для України від Вакарчука. "Тіктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:06, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн: куди саме

      204 Читать новость на русском
      Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн / uprom.info

      Україна цього року експортувала ялинкові іграшки до 27 країн світу та заробила на цьому понад 7 мільйонів доларів. Найбільшими ринками збуту новорічних прикрас є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь і Швейцарія.

      Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка.

      Читайте також: Які українські міста витратять найбільше на новорічні свята: рейтинг

      За 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 мільйона доларів,
      – написав Качка.

      За його словами, це на 7,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

      Що відомо про експорт українських прикрас

      • Лідером, як і в попередні роки, є Нідерланди – 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС.
      • Іншими популярними напрямами є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія.
      • Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців цього року у порівнянні з тогорічним періодом до Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, США, Італії. Показники збільшилися у 2-3 рази.
      • Нові ринки для українських ялинкових прикрас – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови.
      Різдво 25 чи 7: як українці ставляться до зміни дати – опитування
      сьогодні
      5330
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Польщі Нідерланди Новини Білорусі Швейцарія Новорічні свята Експорт Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 139
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1754
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 1718
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 712
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 331
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук