Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн: куди саме

Україна цього року експортувала ялинкові іграшки до 27 країн світу та заробила на цьому понад 7 мільйонів доларів. Найбільшими ринками збуту новорічних прикрас є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь і Швейцарія.

Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра економіки Тарас Качка. Читайте також: Які українські міста витратять найбільше на новорічні свята: рейтинг За 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 мільйона доларів,

– написав Качка. За його словами, це на 7,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Що відомо про експорт українських прикрас Лідером, як і в попередні роки, є Нідерланди – 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС.

Іншими популярними напрямами є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія.

Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців цього року у порівнянні з тогорічним періодом до Латвії, Грузії, Молдови, Румунії, США, Італії. Показники збільшилися у 2-3 рази.

Нові ринки для українських ялинкових прикрас – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови.