Матч Україна – Марокко: де дивитися онлайн товариську гру

У четвер, 31 травня, збірна Україна зіграє проти Марокко. Це буде товариський матч, який відбудеться у Швейцарії. Трансляція цього матчу буде доступна і в Україні.

Збірна Марокко готується до участі у Чемпіонаті світу з футболу 2018 року, а Україна проводить навчально-тренувальний збір. Відтак матч відбудеться на нейтральному полі – у Женеві на арені «Стад де Женев».

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Правами на трансляцію матчів національної збірної України володіє медіахолдинг "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Україна", "Футбол 1", "Футбол 2". Саме на каналах "Україна" та "Футбол 1" і відбуватиметься трансляція цього матчу.

Початок трансляції – о 20:50. Матч розпочнеться о 21:00.

Також є можливість передивитися гру онлайн на офіційному сайті каналів "Футбол 1/Футбол 2" за 29 гривень.

Тестову онлайн-трансляцію проведе і сайт "Футбол 24". Детальний звіт з матчу – на сайті 24 каналу.