Україна програла Греції у відборі на Євро-2019 з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу у боротьбі за перше місце та пряму путівку на чемпіонат Європи 2019 року вдома програла збірній Греції.

Гра відбулася у Запоріжжі. Гості виграли усі три сети, не давши українкам жодного шансу.

Україна – Греція 0:3 (18:25, 19:25, 19:25)

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Відтак жіноча збірна України програє перший матч у групі у відборі на чемпіонат Європи 2019. До цього були обіграні збірні Чорногорії та Норвегії. У збірної Греції три перемоги у трьох матчах. Напряму виходить команда, яка займе перше місце у групі.

Варто додати, що у середу, 22 серпня, у Запоріжжі відбудеться матч чоловічих збірних України та Угорщини.

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