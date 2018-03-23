Україна – Саудівська Аравія: анонс товариського матчу національних збірних

Перший матч збірна України проведе в іспанській Марбельї 23 березня. Початок матчу о 21:00 за київським часом. Суперником "синьо-жовтих" у товариській грі стане збірна Саудівської Аравії, яка займає 69 місце у рейтингу ФІФА.

Зважаючи на те, що збірна України не пробилася на Чемпіонат світу 2018 року у Росії, до осені нашій команді доведеться грати товариські матчі, щоб награвати склад до старту Ліги Націй та відбору на Євро-2020. Перший збір команди випав на березень, де ФФУ вдалося домовитися про два товариські матчі. Один з них – 23 березня проти Саудівської Аравії у Іспанії, другий – 27 березня проти збірної Японії у Бельгії.

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Головний тренер збірної України викликав 25 гравців на ці ігри. Однак вже по ходу підготовчого збору довелося вносити зміни. Дебютант Роман Яремчук з бельгійського "Генту" отримав напередодні травму і покинув розташування збірної. Андрій Ярмоленко теж через ушкодження пропустить ці ігри. Його замінив Іван Петряк із "Шахтаря".

Однак не лише травми – головна проблема збірної України. Третина гравців (8 з 25 футболістів) не отримують достатньої практики у своїх клубах у 2018 році. серед них ті, хто може вийти на поле у цьому матчі – Микола Матвієнко (112 хвилин), Руслан Ротань (202 хвилини), Євген Коноплянка (211 хвилин), Євген Хачеріді (270 хвилин). При цьому Олександр Зінченко, який серед всіх футболістів провів найбільше часу на полі у 2018 році (768 хвилин за англійський "Манчестер Сіті"), у своєму клубі грає на позиції лівого захисника, а не в атаці.

Саме стартова одинадцята від Шевченка викликає чимало запитань. Головний тренер може вдатися до експериментів, довіривши місце у воротах молодому Андрію Луніну, який вже зацікавив декілька європейських клубів своєю грою. Або ж Денису Бойку. В центрі захисту може вийти Микита Бурда, який почав отримувати ігрову практику у "Динамо" після "демаршу Хачеріді". На правому краю оборони – Бутко чи Караваєв. Замість травмованого Ярмоленка на фланзі атаки може вийти як Марлос, так і Петряк. А також Віктор Циганков.

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Читайте наш гарячий ексклюзив за посиланням https://t.co/xPbZP69cWt pic.twitter.com/ywuAqb0rjs — Футбол 24 (@football24tv) 22 березня 2018 р.

Щодо Саудівської Аравії, то команда зуміла пробитися на ЧС-2018. Відтак головний тренер Хуан Антоніо Піцці в матчі з Україною вже почне награвати основний склад на матчі Мундіалю. Тож на збір викликані найсильніші гравці, які доступні. Варто відзначити, що всі вони представлять внутрішній чемпіонат (у тому числі "Аль-Ахлі", який тренує Сергій Ребров). Лише троє гравців представляють іноземні чемпіонати.

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Сама гра відбудеться у іспанській Марбельї. Місцевий стадіон розрахований на 7300 глядачів. Вхід на гру буде вільним.

Варто зазначити, що збірна України вже перетиналася зі збірною Саудівської Аравії. На Чемпіонаті світу 2006 року у Німеччині "синьо-жовті" розгромили суперників 4:0. Тоді голи забивали Андрій Русол, Сергій Ребров, Андрій Шевченко та Максим Калініченко.

Україна – Саудівська Аравія на ЧС-2006: історичний гол Русола, суперпостріл Реброва та вирішальний м'яч Шевченка https://t.co/Nur8EjBC72 pic.twitter.com/XkicyxrXEI — Футбол 24 (@football24tv) 22 березня 2018 р.

Звіт з матчу – на сайті "24" після закінчення гри.