Україна таки візьме участь в дитячому "Євробаченні"

Україна відправить учасника на дитяче "Євробачення-2018", але за однієї умови – телеверсії нацвідбору не буде.

Раніше повідомлялося, що через "тотальне недофінансовуння" Національна суспільна телерадіокомпанія України збиралася відмовитися від поїздки на конкурс.

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Як йдеться у повідомленні UA: Суспільне, через брак коштів НСТУ вперше відмовляється від телевізійної версії національного відбору та проведе відбірковий етап тільки онлайн, "адже це дозволить мінімізувати витрати на виробництво".

Також зазначається, що річні членські внески до Європейської мовної спілки та обов’язковий внесок за участь у конкурсі Україна має сплатити восени, і ця проблема "залишається відкритою".

Також НСТУ заявила, що наразі не має грошей, аби забезпечити участь української делегації на міжнародному етапі конкурсу.

Що таке дитячий пісенний конкурс Євробачення? Це щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки. У листопаді 2018 року конкурс відбудеться у Мінську (Білорусь).