Україна вперше в історії матиме представника на Олімпіаді у скелетоні

19-річний Владислав Гераскевич став єдиним українцем, який завоював путівку на Олімпійські ігри-2018 у скелетоні.

Наш спортсмен у цьому сезоні взяв участь у шести Кубках світу. Та ще одного разу їздив на етап Інтерконтинентального кубка.

Владислав Гераскевич

За підсумками виступів юний українець посів 46-те місце у світовому рейтингу.

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Цікаво, що скелетоном Владислав Гераскевич займається тільки з 15-ти років. До цього ж він пробував свої сили в боксі та стронгмен спорті.