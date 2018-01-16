Україна вперше в історії матиме представника на Олімпіаді у скелетоні
23:51, 16 січня 173 Читать новость на русском
19-річний Владислав Гераскевич став єдиним українцем, який завоював путівку на Олімпійські ігри-2018 у скелетоні.
Наш спортсмен у цьому сезоні взяв участь у шести Кубках світу. Та ще одного разу їздив на етап Інтерконтинентального кубка.
Владислав Гераскевич
За підсумками виступів юний українець посів 46-те місце у світовому рейтингу.
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Цікаво, що скелетоном Владислав Гераскевич займається тільки з 15-ти років. До цього ж він пробував свої сили в боксі та стронгмен спорті.
Джерело: 24 Канал
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