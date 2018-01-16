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Україна закупила мільйон бельгійських вакцин проти кору, – Супрун

15:01, сьогодні 374 Читать новость на русском
Уляна Супрун
Уляна Супрун / Фото з вільних джерел

Епідемії кору в Україні немає, а є спалах хвороби. Його спричинила інфекція, котра прийшла до України з Румунії.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Читайте також: Епідемії кору в Україні немає, – Супрун

Вона закликала українців не купувати підробні довідки про щеплення, а справді вакцинувати дітей. З початку року в Україні захворіли майже 1300 людей.

Зі слів міністра в країні достатньо вакцин. Зараз в лікарнях використовують бельгійські сироватки, і всім має вистачити. Для дітей вони безкоштовні, а от дорослим доведеться платити. Лише у столиці за 4 дні вакцинували майже 11 тисяч дітей і 16 дорослих.

"Закуплено якісні бельгійські вакцини, станом на 1 січня 2018 року у нас є 516 тисяч доз. У квітні ми очікуємо постачання ще мільйон доз, вони вже оплачені. Кожного тижня ми перепорозділяємо, якщо є брак в одній області", – зазначила Супрун.

До слова, паралельно з епідемією кору, яка впевнено поширюється по Україні, погіршується ситуація і з іншими небезпечними хворобами.

Теги: Новини України Здоров'я Лікування Кір Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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