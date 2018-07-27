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Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом C

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Гепатит С: Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів
Гепатит С: Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів / Фото з вільних джерел

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що Україна здатна вилікувати усіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом C – 52, 5 тисяч людей.

Про це йдеться на брифінгу МОЗ.

Читайте також: Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика

Україна закупила препарати, які будуть доступні не лише в лікарнях, а й в аптеках. Ціна таких препаратів – 89 доларів. Ці ліки будуть закуповуватися державою. У 2018 році 6 тисяч осіб, які мають ко-інекції, отримають ці засоби, а також 2,5 тисяч пацієнтів з черги.

У 2019 році держава планує закупити ліки для 50 тисяч осіб.

Раніше препарат коштував у майже 100 разів дорожче, проте МОЗ України домоглося значного зниження ціни шляхом переговорів з виробником ліків.



У 2019 році Україна зможе вилікувати майже 50 тисяч пацієнтів з діагнозом гепатит C.

Що таке гепатит C? Це інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту C і уражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитоподібну залозу тощо).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Уляна Супрун Інфекція Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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