Україна зможе вилікувати всіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом C
Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що Україна здатна вилікувати усіх зареєстрованих пацієнтів з гепатитом C – 52, 5 тисяч людей.
Про це йдеться на брифінгу МОЗ.
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Україна закупила препарати, які будуть доступні не лише в лікарнях, а й в аптеках. Ціна таких препаратів – 89 доларів. Ці ліки будуть закуповуватися державою. У 2018 році 6 тисяч осіб, які мають ко-інекції, отримають ці засоби, а також 2,5 тисяч пацієнтів з черги.
У 2019 році держава планує закупити ліки для 50 тисяч осіб.
Раніше препарат коштував у майже 100 разів дорожче, проте МОЗ України домоглося значного зниження ціни шляхом переговорів з виробником ліків.
У 2019 році Україна зможе вилікувати майже 50 тисяч пацієнтів з діагнозом гепатит C.
Що таке гепатит C? Це інфекційне захворювання, яке спричинює вірус гепатиту C і уражає як печінку, так і інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитоподібну залозу тощо).
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