Долетіти до Москви не проблема: розробник дрона анонсує красиву картину на 9 травня

Інженер з Кривого Рогу розробив унікальний дрон, який теоретично може долетіти до Москви. Таким чином він вирішив підтримати "акцію", організовану засновником одного з банків, яка має на меті зіпсувати росіянам анонсований парад 9 травня.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів інженер-розробник дрона Віталій Бризгалов. Він наголосив на основних перевагах свого БпЛА.

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Дешевий, але якісний

Дрон Віталія Бризгалова переважає за деякими показниками своїх аналогів, зокрема у ціні. Він набагато дешевший, але не гірший за технічними характеристиками. Так, БпЛА може долати відстані до 700 кілометрів. Для його виробництва використані базові матеріали, дуже тонкий метал, який дозволяє швидко створити будь-які поверхні без дороговартісних форм.

"Лазером ми вирізаємо і склепуємо їх, як 10 років тому створювали літаки. Не вигадували нічого нового. Взяли доступні матеріали, пропрацювали техніку і створили дрон", – сказав інженер.

Загалом вартість БпЛА, за словами розробника, може сягати до 1000 доларів. Це сам літак та двигун. Якщо брати базову електроніку, яка дозволяє ним керувати на далекі відстані, то сума стартуватиме від 2000 доларів.

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20 мільйонів гривень

Віталій візьме участь в "акції", яка спрямована зіпсувати росіянам парад 9 травня. Засновник одного з банків оголосив винагороду у 20 мільйонів гривень тим інженерам, чий дрон приземлиться на Червоній площі.

Технічно долетіти немає проблем, багато команд, багато дронів це можуть зробити. Звісно, будуть протидіяти. Ми створювали свій дрон з метою перенасичення ППО противника. Його головний недолік і в той же час перевага – розмір. Його дуже добре видно на радарах. Тобто 10-20-50 таких дронів можуть паралізувати роботу ППО. Вони можуть літати високо і збити їх можна тільки ракетою. Якщо на нього витратять ракету – це дуже добре,

– відзначив інженер.

Також Бризгалов наголосив, що за умовами "акції" дрон треба прикрасити гаслами. Зокрема це будуть "Слава Україні – Героям Слава" та інші, які можуть запропонувати охочі.

"Треба показати громадянам країні-агресорці, що це таке, коли над тобою літають ударні дрони. І навіть не маючи на меті долетіти, ми привертамо увагу до проблеми, що дронів треба багато. Намагаємося показати, що в Україні є локалізоване виробництво", – додав він.

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