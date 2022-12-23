Українець намагався вивезти за кордон вертоліт, вартістю майже мільярд гривень

На Закарпатті прикордонники запобігли спробі вивезення гелікоптера за кордон. Вартість вертольота митники оцінили у 1 мільярд 924 тисячі гривень.

Інцидент трапився на пункту пропуску "Тиса" в Закарпатській області. Гелікоптер намагалися вивезти до Угорщини.

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Гелікоптер вилучили

Під час перевірки митники та прикордонники виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару, тобто гелікоптера Ка-26.. Згодом це підтвердив й судовий експерт.

То ж вертоліт, оціночною вартістю 1 мільярд 924 тисячі гривень, вилучили митники.



Гелікоптер Ка-26, який намагалися вивезти в Угорщину / Фото ДПСУ

Поки що невідомо, якою буде подальша доля гелікоптера.

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