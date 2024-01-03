Розтрощив битою 11 автомобілів: п'яного українця затримали у Польщі
Джерело:Komenda Miejska Policji w Gdańsku
У Ґданську п'яний 40-річний громадянин України пошкодив бейсбольною битою 11 автомобілів. Збитки оцінили у понад мільйон гривень.
У поліції повідомили, що повідомлення про злочин надійшло 1 січня приблизно о 07:30. За словами очевидців, чоловік бив битою по припаркованих автомобілях на одній з автостоянок району Осова.
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Чоловік розтрощив понад десяток автомобілів
Приїхавши на місце події, поліцейські в одному із знищених автомобілів помітили чоловіка, який лежав на пасажирському сидінні. Зовнішність чоловіка відповідала опису того, хто трощив автомобілі. Так, поліцейські затримали 40-річного громадянина України.
Безумовно, поліція провела перевірку на алкотестері. Вона показала, що чоловік був п'яний - у його організмі було 2 проміле алкоголю в організмі. Крім цього, правоохоронці вилучили бейсбольну биту, якою зловмисник здійснив злочин.
Як з'ясувала поліція, під час інциденту підозрюваний пошкодив 11 автомобілів Toyota та Opel. Через удари битою у машинах розбито скло, знищено дзеркала та задні ліхтарі.
Українець потрощив у Польщі 11 автівок / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku
У поліції зазначили, що загальні збитки внаслідок цих пошкоджень становлять майже 140 000 злотих. В гривневому еквіваленті це понад 1 мільйон 300 тисяч гривень.
Пояснюючи свої дії, чоловік розповів правоохоронним органам, що стежив за порядком на прибудинковій території і "взяв ситуацію у свої руки".
Польські правоохоронці затримали українця / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Поліція висунула 11 звинувачень за пошкодження майна. За таке правопорушення українцю передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Інциденти з українцями у Польщі: останні новиини
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- В ніч з 15 на 16 квітня у польському місті Легниця напали на трьох українок. Ймовірно, чоловік мав намір пограбувати будинок, проте його помітила 37-річна жінка. Через це він напав на неї з ножем. Після нападу на українку зловмисник накинувся на її 14-річну доньку та ще одну жінку.