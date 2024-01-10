Вперше в історії ПАРЄ: українець стане президентом Міграційного комітету
Джерело:Олексій Гончаренко
Громадянин України очолить Комітет ПАРЄ з міграції та біженців. Це буде вперше в історії Парламентської асамблеї Ради Європи.
Президентом Міграційного комітету стане чинний нардеп. Відповідне рішення можуть затвердити на січневій сесії ПАРЄ.
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Хто очолить Міграційний комітет ПАРЄ
"Я стану президентом Комітету ПАРЄ з міграції та біженців", – повідомив Олексій Гончаренко.
Також зазначив, що рішення вже прийнято. Додав, що на січневій сесії ПАРЄ воно буде формально затверджено.
Це вперше в історії ПАРЄ українець стане Президентом Міграційного комітету. Це дуже важливо. Особливо, коли мільйони українців живуть в Європі,
– підкреслив Гончаренко.
Додав, що президентство в Комітеті також означає стати членом Бюро – керівного органу ПАРЄ.
"Дуже важливі новини. Дякую європейським колегам за підтримку та довіру!" – написав Гончаренко.
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