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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Українець Дерев'янченко може отримати ще один шанс на титульний бій

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      Сергій Дерев'янченко
      Сергій Дерев'янченко

      Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком (12-1, 10 КО) і німцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО).

      За право оскаржити титул, яким зараз володіє Даніель Джейкобс (35-2, 29 КО), змагатимуться Джек Кулкай і Сергій Дерев'янченко, повідомляє ESPN.

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      Зазначимо, що команда Кулкая погодилася на цей бій, команда українця ще не відповіла.

      Нагадаємо, пояс IBF Джейкобс завоював саме в бою з Дерев'янченкои, перемігши його роздільним рішенням суддів – 113:114, 115:112, 115:112.

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      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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