Українець Дерев'янченко може отримати ще один шанс на титульний бій
14
Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала поєдинок між українцем Сергієм Дерев'янченком (12-1, 10 КО) і німцем Джеком Кулкаем (25-3, 13 КО).
За право оскаржити титул, яким зараз володіє Даніель Джейкобс (35-2, 29 КО), змагатимуться Джек Кулкай і Сергій Дерев'янченко, повідомляє ESPN.
Читайте також: Ломаченко – Педраса: прогноз букмекерів на чемпіонський поєдинок
Зазначимо, що команда Кулкая погодилася на цей бій, команда українця ще не відповіла.
Нагадаємо, пояс IBF Джейкобс завоював саме в бою з Дерев'янченкои, перемігши його роздільним рішенням суддів – 113:114, 115:112, 115:112.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
"Сантос" вийшов на четверте місце10 жовтня 2010 , 13:20
Коньков розпочав репресії проти працівників ФФУ3 квітня 2014 , 09:14
Воротар "Шахтаря" Худжамов навідріз відмовився їхати в Росію19 листопада 2014 , 16:07