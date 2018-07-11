Українець Дерев'янченко у жовтні проведе чемпіонський бій проти Джейкобса

Українець Сергій Дерев'янченко (12-0, 10 КО) та колишній володар поясу WBO у цьому дивізіоні, досвідчений американський боксер Деніел Джейкобс (34-2, 29 КО) розіграють вакантне місце чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

Точна дата поєдинку поки невідома: бій відбудеться або 20 жовтня, або тижнем пізніше – 27 жовтня. Про це повідомили промоутери обох боксерів.

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Місце його проведення також поки "плаває", але точно відомо, що бій відбудеться в Нью-Йорку. Називаються арени Madison Square Garden у центрі міста або Barclays Center у Брукліні. Також відомо, що протистояння покажуть на каналі НВО, з яким у Джейкобса ексклюзивний контракт.

Цікаво, що обидва бійці ділять одного тренера - Андре Розьє, і частенько спарингуються. Тренер не стане бігати під час бою з одного кута в інший: він уже заявив, що зосередиться на підготовці Джейкобса, з яким працює з 14-річного віку.

Нагадаємо, що раніше IBF позбавила чемпіонського титулу казахстанця Геннадія Головкіна за невиконання вимог відносно зустрічі з обов'язковим претендентом – Дерев'янченком.