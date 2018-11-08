Українець Дмитро Чумак став віце-чемпіоном світу з важкої атлетики
Не перевелись ще богатирі на українській землі. Дмитро Чумак порушив медальну посуху нашої команди на Чемпіонаті Світу з важкої атлетики в категорії до 102 кілограмів.
У першій вправі ривку українець фінішував третім.
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Малу "бронзу" Чумаку принесла вдала спроба на позначці у 176 кілограмів. А от у поштовху українець підняв 217 – удвічі більше за власну вагу.
І таким чином зробив собі чудовий подарунок на іменини – срібну нагороду за підсумками двох вправ.
Іранець Алі Хашемі підняв в сумі на три кілограми більше.
Джерело: 24 канал
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