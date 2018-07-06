Українець Кохан побив рекорд чемпіонатів світу

Українець Михайло Кохан став рекордсменом чемпіонатів світу U-20 в метанні молота.

Рекорд був встановлений вже в першій спробі в кваліфікації - Кохан метнув снаряд на 82,42 м, повідомляє офіційний сайт IAAF.

A huge throw from Myhaylo Kokhan in the qualifying round of the hammer.



The reigning world U18 hammer surpassed the automatic qualifying distance by almost 10 metres with a championship record of 82.42m with his first throw. pic.twitter.com/oPl59psEEk — European Athletics (@EuroAthletics) 6 июля 2018 г.

Для порівняння в минулому сезоні переможець ЧС U-20 в метанні молота угорець Бенце Халаш відправив снаряд на 80,93 м.

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Михайло Кохан в минулому році ставав чемпіоном світу в метанні молота у віковій категорії U-18. Також він вигравав юнацький Олімпійський фестиваль.

Варто відзначити, що в травні 2018 року Кохан встановив новий юнацький рекорд України з метання 5-кілограмового молота – 86,78 м. Попереднє досягнення належало Глібу Піскунову.