Українець Кохан побив рекорд чемпіонатів світу
Українець Михайло Кохан став рекордсменом чемпіонатів світу U-20 в метанні молота.
Рекорд був встановлений вже в першій спробі в кваліфікації - Кохан метнув снаряд на 82,42 м, повідомляє офіційний сайт IAAF.
Для порівняння в минулому сезоні переможець ЧС U-20 в метанні молота угорець Бенце Халаш відправив снаряд на 80,93 м.
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Михайло Кохан в минулому році ставав чемпіоном світу в метанні молота у віковій категорії U-18. Також він вигравав юнацький Олімпійський фестиваль.
Варто відзначити, що в травні 2018 року Кохан встановив новий юнацький рекорд України з метання 5-кілограмового молота – 86,78 м. Попереднє досягнення належало Глібу Піскунову.
Джерело: 24 Канал
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