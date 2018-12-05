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      Українець Кравець після травми забив переможний гол у Туреччині: відео

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      Артем Кравець відзначився голом після травми
      Артем Кравець відзначився голом після травми

      Український форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець приніс команді перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини з "Алтай Ізмір" (2:1).

      На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

      Читайте також: Двоє українців відзначилися голами в 1/8 Кубка Бельгії

      Також повний матч Кубка Туреччини відіграв за "Кайсеріспор" і колишній центральний захисник "Шахтаря" і збірної України – 36-річний Олександр Кучер.

      Зазначимо, що це перший матч Артема Кравця після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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