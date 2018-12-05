Українець Кравець після травми забив переможний гол у Туреччині: відео
Український форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець приніс команді перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини з "Алтай Ізмір" (2:1).
На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.
Читайте також: Двоє українців відзначилися голами в 1/8 Кубка Бельгії
Також повний матч Кубка Туреччини відіграв за "Кайсеріспор" і колишній центральний захисник "Шахтаря" і збірної України – 36-річний Олександр Кучер.
Зазначимо, що це перший матч Артема Кравця після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні28 листопада 2011 , 12:26
Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні17 листопада 2013 , 19:17
Форвард "Шахтаря" сьогодні дебютує за збірну Бразилії12 листопада 2014 , 12:10
"Шахтар" зробив крок до повернення на "Донбас Арену"16 липня 2015 , 12:48