Українець Кравець після травми забив переможний гол у Туреччині: відео

Український форвард "Кайсеріспору" Артем Кравець приніс команді перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубка Туреччини з "Алтай Ізмір" (2:1).

На 67-й хвилині Кравець обробив м'яч після верхової передачі та ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу своєї команди.

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Kayserispor'un Ukraynalı oyuncusu Artem Kravets'ten klas gol pic.twitter.com/cEaL93ZJMF — Sabah Spor (@sabahspor1) 5 декабря 2018 г.

Також повний матч Кубка Туреччини відіграв за "Кайсеріспор" і колишній центральний захисник "Шахтаря" і збірної України – 36-річний Олександр Кучер.

Зазначимо, що це перший матч Артема Кравця після травми, яку він отримав у таборі збірної України під час матчу проти Італії.

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