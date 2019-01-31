Українець Лень провалив гру за "Атланту" проти "Сакраменто": відео

У США відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. Серед них і гра "Сакраменто" проти "Атланти", за яку виступає українець Олексій Лень.

Український баскетболіст знову не зумів потрапити у стартову п’ятірку "Атланти". Тож у матчі зіграв менше 18 хвилин. За цей час він набрав 13 очок (один трьохочковий) та зробив 3 підбирання. Однак його РЕ склав -11.

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Загалом вся "Атланта" провалила цей матч. Ще у середині першої чверті гості вийшли вперед на 10 очок. Однак ще до кінця дванадцятихвилинки "Сакраменто" зумів вийти вперед з мінімальним відривом. Всі три наступні чверті господарі майданчика були попереду, ще у третій чверті довівши різницю до 29 очок. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 135:113.

Відеоогляд матчу Сакраменто – Атланта

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