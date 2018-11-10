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      Українець Лень провів найгірший матч за "Атланту" в НБА

      37 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень / AFP

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі своєї команди проти "Детройт Пістонс", який завершився перемогою гостей.

      Лень сумарно провів всього 8 хвилин на майданчику, набрав 2 очки (1 потрапляння з 5 з гри, в тому числі два промахи з-за дуги), два підбори, одна передача і дві втрати. Коефіцієнт корисності Леня в цій грі "-16".

      Читайте також: "Лейкерс" без Михайлюка здолали "Міннесоту", 9 очків Леня не допомогли "Атланті" перемогти

      Зазначимо, що "Атланта Хокс" програла "Детройт Пістонс" з рахунком 109:124, Це дев'ята поразка команди українського баскетболіста в дванадцяти поєдинках нинішнього сезону.

      Атланта – Детройт 109:124 (20:40, 31:34, 26:29, 32:21)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень
      Джерело: 24 Канал
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