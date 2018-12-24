Українець Лень у матчі НБА зробив свій рекордний дабл-дабл в поточному сезоні НБА
Центровий збірної України Олексій Лень допоміг "Атланті" перемогти "Детройт" у матчі регулярного чемпіонату НБА – 98:95. Сам гравець оформив дабл-дабл.
За 34:43 хвилина на паркеті Лень зробив дабл-дабл – 15 очок, 17 підбирань. Це рекордний дабл-дабл українця в поточному сезоні НБА.
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Крім того, українець зробив 1 передачу, 3 блок-шоти, 1 перехоплення, 4 втрати і 5 фолів. Лень реалізував 7 з 18 двоочкових кидків (38,9%), 1 з 2 штрафних (50%) і 0 з 1 триочкового (0%).
Відео топ-моментів Олексія Леня у матчі проти "Детройта"
Джерело: 24 Канал
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