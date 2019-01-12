Українець Лень жорстоко "заїхав" по голові зірці НБА: відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень відзначився грубим прийомом щодо захисника "Філадельфії" Джиммі Батлера.

"Атланта" з Олексієм Ленем в складі обіграла "Філадельфію" з рахунком 123:121. Сам українець набрав 9 очок.

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Однак Лень запам'ятався не тільки цим, а й грубим фолом, який мало не відправив у нокаут Джиммі Батлера. Судді зафіксували фол в атаці і виписали українцеві персональне зауваження.

Батлер після грубої гри з боку Леня спробував розібратися з кривдником, але його одноклубники не допустили посилення конфлікту.

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