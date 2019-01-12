13:29
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні "перемоги" Росії. Делікатеси для Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 11 січня
      Вєсті.UA: Магічні артефакти Лаври. Нова політсила від Супрун
      Вєсті.UA
      20:13, 11 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Українець Лень жорстоко "заїхав" по голові зірці НБА: відео

      764 Читать новость на русском
      Олексій Лень
      Олексій Лень

      Український центровий "Атланти" Олексій Лень відзначився грубим прийомом щодо захисника "Філадельфії" Джиммі Батлера.

      "Атланта" з Олексієм Ленем в складі обіграла "Філадельфію" з рахунком 123:121. Сам українець набрав 9 очок.

      Читайте також: "Хімік" на виїзді здолав "Політехнік" та зміцнив лідерство у Суперлізі

      Однак Лень запам'ятався не тільки цим, а й грубим фолом, який мало не відправив у нокаут Джиммі Батлера. Судді зафіксували фол в атаці і виписали українцеві персональне зауваження.

      Батлер після грубої гри з боку Леня спробував розібратися з кривдником, але його одноклубники не допустили посилення конфлікту.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Олексій Лень Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 13:14 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      56328
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сьогодні , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 81
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сьогодні , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 611
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сьогодні , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1294
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 січня , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2640
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Коноплянка в незвичному образі привітав з Новим роком: фото
       2 січня , 20:19
      "Барселона" - 60 мільйонів на трансфери
       7 березня 2014 , 20:40
      Стало відомо, коли ФІФА призначить дострокові вибори президента
       10 червня 2015 , 15:06
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук