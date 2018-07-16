Українець Михайлюк допоміг "Лейкерс" вийти у півфінал Літньої ліги НБА

Святослав Михайлюк набрав 19 очок в матчі Літньої ліги НБА проти "Детройт Пістонз" і став найрезультативнішим гравцем команди.

Фінальна сирена зафіксувала рахунок 101:78 на користь команди українця.

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За 21 хвилину на паркеті наш баскетболіст набрав 19 очок ( 5/10 двоочкові, 2/5 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 4 підбирання та віддав 2 результативні передачі, при цьому не заробивши жодного персонального зауваження та не допустивши жодної втрати. Це вже п'ята поспіль перемога "Лейкерс" в Літній лізі.

Таким чином Михайлюк став найрезультативнішим в команді та вивів озерних до півфіналу змагань.

Також за грою майбутніх партнерів по команді з першого ряду спостерігав ЛеБрон Джеймс, який відвідав Лас-Вегас.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Детройт Пістонз" 101:78 (33:14, 22:26 20:16, 26:22)