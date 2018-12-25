Українець Михайлюк хоче більше ігрової практики
Український форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк розповів про свою ностальгію по іграх за "Канзас".
Михайлюк в перерві між іграми регулярного чемпіонату НБА встиг відвідати гру своєї рідної університетської команди – "Канзас Джейхоукс" – і розповів про свої враження.
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Я планував якось відвідати матч "Канзасу". У нас завтра гра, сьогодні було тренування, я вирішив відправитися до Арізони на матч "Канзасу". Так сильно хочу грати. Сумую дуже по "Канзасу", це були відмінні 4 роки в моєму житті. Сказав би, кращі 4 роки в моєму житті,
– сказав Михайлюк.
Нагадаємо, що в останньому матчі регулярного чемпіонату НБА "Лейкерс" поступився "Мемфісу", Михайлюк в цій грі участі не брав.
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