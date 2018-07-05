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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українець Нойок офіційно став одноклубником Мілевського

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Олександр Нойок
Олександр Нойок

Український півзахисник Олександр Нойок став гравцем брестського "Динамо".

Угода розрахована до кінця сезону-2019. Нойок став 12-м легіонером клубу.

Як і інші літні новачки, Нойок зможе провести свій перший офіційний матч в "Динамо-Брест" після офіційного відкриття трансферного вікна, яке відбудеться 19 липня.

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Олександр Нойок народився 15 травня 1992 року в Україні. Почав професійну кар'єру в донецькому "Шахтарі". Також виступав в "Говерлі", "Металісті", "Металурзі" і "Динамо-Мінськ". У складі мінчан був визнаний кращим півзахисником Білорусі сезону-2017.

В цьому сезоні Нойок провів 11 матчів в чемпіонаті Білорусі, в яких забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, в "Динамо-Брест" виступає ще один український футболіст - форвард Артем Мілевський.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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