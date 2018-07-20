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Українець повернувся з Балі, привізши рідкісну хворобу

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Українець повернувся з Балі, привізши рідкісну хворобу
/ Фото з відкритих джерел

Житель Запоріжжя привіз з відпочинку на острові Балі (Індонезія) екзотичну паразитарну хворобу – шистосомоз.

Про це, посилаючись на обласний лабораторний центр, повідомляє 061.ua.

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"В Україні за останні 10 років таких випадків було лише два. Запорізький хворий протягом майже року, перебуваючи в Індонезії, купався у прісних водоймах. Це основний шлях зараження шистосомозом поряд з пранням білизни в них, риболовлею; недотриманням правил особистої гігієни", – йдеться в повідомленні.

шистосомоз
Схема зараження шистосомозом

За інформацією, у листопаді 2017 року у запоріжця з'явився свербіж на шкірі, сухий кашель, а також періодично підвищувалася температура. З часом з'явились нові симптоми: збільшилися лімфатичні вузли, з'явилися геморагічні прояви та посилився свербіж. Перед тим, як звернутись за медичною допомогою, хворий протягом 2 тижнів втратив 3 кілограми ваги, посилився кашель. До того ж, в його легенях було виявлено патологічне утворення.

Шистосомоз
Одні з шкірних проявів шистосомозу

"Фахівці лабораторного центру у біоматеріалі від хворого виявили збудник шистосомозу. В умовах інфекційного стаціонару хворий пройшов курс лікування протипаразитарним препаратом. Стан хворого дещо покращився, але попереду ще низка досліджень", – зазначають в повідомленні.

Що таке шистосомоз? У cвіті шистосомоз відноситься до одного з поширених паразитозів людини – друге місце у світі після малярії. ВООЗ зазначає, що щорічно від нього помирають до 200 тисяч людей. Це тропічне паразитарне захворювання, що викликається кров'яними сосальщиками (трематодами) з роду Schistosoma. Характеризується дерматитом в період впровадження паразитів в шкіру з подальшим розвитком лихоманки, інтоксикації, уртикарії, ураження кишківника або сечостатевих органів та інших симптомів. Клінічна картина при шистосомозі обумовлена, головним чином, розвитком іммунноаллергіческой реакції на яйця паразитів.

Теги: Новини України Медицина Здоров'я Лікування Індонезія Новини Запоріжжя
Джерело: 24 канал
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