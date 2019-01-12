Українець Зінченко передав привіт росіянам, святкуючи дебютний гол за "МанСіті": відео
Український гравець "Манчестер Сіті" свій дебютний гол у футболці англійського клубу відзначив жестом, ніби кидає м'яч в баскетбольну корзину.
Про це повідомляє Eurosport.ru з посиланням на одного з геймерів Артема Нечаєва.
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Цим жестом українець передав привіт відомим російським гравцям в FIFA "Нечаю" і "Герману Ель Класіко", які свої голи відзначають аналогічним рухом.
У нас на каналі є формат, в якій одна з рубрик називається "Зінченко тижня", де ми ржемо над ним. Він помітив і підписався. З тих пір іноді спілкуємося в діректі. Святкування придумав Герман, ми його з ним робимо, коли в челленджах забиваємо. Зіна своїм жестом так привітав Германа з днем народження. Я уточнив після матчу, чи правильно я зрозумів адресата. Зінченко сказав, що правильно. Вчора змонтував в Stories його святкування. Він відповів смайлом "клас",
– розповів "Нечай".
Варто зазначити, що Олександр Зінченко став шостим українцем, який відзначився голом у Англії.