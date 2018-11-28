Українець Зозуля отримав дискваліфікацію на один матч
Форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля отримав незначне покарання за вилучення в матчі проти "Ельче".
На 42-ій хвилині Роман Зозуля отримав пряму червону картку та залишив свою команду у меншості. Варто зазначити, що до цього часу "Альбасете" було попереду – на 17-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Акунья.
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Таким чино, Роман Зозуля не зможе допомогти своїй команді в матчі з "Алькорконом" 2 грудня.
Зазначимо, що у цьому сезоні 29-річний українець провів 14 матчів, в яких забив 3 голи.
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Джерело: 24 Канал
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