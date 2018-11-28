21:34
28 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, сьогодні
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Українець Зозуля отримав дискваліфікацію на один матч

      63 Читать новость на русском
      Роман Зозуля
      Роман Зозуля

      Форвард іспанського "Альбасете" Роман Зозуля отримав незначне покарання за вилучення в матчі проти "Ельче".

      На 42-ій хвилині Роман Зозуля отримав пряму червону картку та залишив свою команду у меншості. Варто зазначити, що до цього часу "Альбасете" було попереду – на 17-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Акунья.

      Читайте також: В "Альбасете" вважають, що іспанські судді упереджено ставляться до українця Зозулі

      Таким чино, Роман Зозуля не зможе допомогти своїй команді в матчі з "Алькорконом" 2 грудня.

      Зазначимо, що у цьому сезоні 29-річний українець провів 14 матчів, в яких забив 3 голи.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 305
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      сьогодні , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      631
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      сьогодні , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      749
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      сьогодні , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 683
      Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      сьогодні , 19:01 Пам’ятка жителям областей, де ввели воєнний стан
      Олена Булан 64556
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи
      13 травня 2010 , 14:05 1
      Мессі травмувався, Неймар забив. "Бетіс" - "Барселона" - 1:4. ВІДЕО
       10 листопада 2013 , 23:56
      "Копенгаген" і "Дніпро" зіграють в Україні
       21 липня 2014 , 10:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук