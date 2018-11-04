Українець Зозуля визнаний найціннішим гравцем своєї команди

Екс-гравець збірної України Роман Зозуля отримав нагороду найціннішому гравцеві команди за підсумками минулого сезону.

Український форвард Роман Зозуля, який захищає кольори Альбасете, отримав Trofeo Garra – нагороду, яка вже 33 роки щорічно вручається найціннішому гравцю сезону, інформує офіційний сайт клубу.

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У минулому сезоні Зозуля зіграв 30 матчів в яких відзначився 9 голами і 3 результативними передачами.

Нагадаємо, в останньому матчі український форвард допоміг "Альбасете" перемогти в матчі з "Хімнастіком" (2:0).

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