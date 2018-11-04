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      Українець Зозуля визнаний найціннішим гравцем своєї команди

      96 Читать новость на русском
      Роман Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra
      Роман Зозуля отримав нагороду Trofeo Garra / albacetebalompie.es

      Екс-гравець збірної України Роман Зозуля отримав нагороду найціннішому гравцеві команди за підсумками минулого сезону.

      Український форвард Роман Зозуля, який захищає кольори Альбасете, отримав Trofeo Garra – нагороду, яка вже 33 роки щорічно вручається найціннішому гравцю сезону, інформує офіційний сайт клубу.

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      У минулому сезоні Зозуля зіграв 30 матчів в яких відзначився 9 голами і 3 результативними передачами.

      Нагадаємо, в останньому матчі український форвард допоміг "Альбасете" перемогти в матчі з "Хімнастіком" (2:0).

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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