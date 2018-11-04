Українець Зозуля визнаний найціннішим гравцем своєї команди
Екс-гравець збірної України Роман Зозуля отримав нагороду найціннішому гравцеві команди за підсумками минулого сезону.
Український форвард Роман Зозуля, який захищає кольори Альбасете, отримав Trofeo Garra – нагороду, яка вже 33 роки щорічно вручається найціннішому гравцю сезону, інформує офіційний сайт клубу.
Читайте також: Футболіст збірної України оформив дубль у чемпіонаті Бельгії та отримав ушкодження
У минулому сезоні Зозуля зіграв 30 матчів в яких відзначився 9 голами і 3 результативними передачами.
Нагадаємо, в останньому матчі український форвард допоміг "Альбасете" перемогти в матчі з "Хімнастіком" (2:0).
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Українська сенсація Ястремська поступилася у напруженому півфіналі турніру серії WTA19 жовтня , 23:11
Губернатор Харківщини: Курченко спонсорував сепаратистів, прикриваючись "Металістом"8 квітня 2015 , 11:00
Українець Коноплянка божественним голом допоміг "Севільї" вийти у півфінал Ліги Європи15 квітня 2016 , 08:50