Грози, град і потужний вітер – в Україні оголосили штормове попередження

9 серпня 2021 , 14:43
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Джерело:

ДСНС

В Україні 10 серпня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У південно-східній частині країни очікують сильні грози.

Штормове попередження

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про град і потужний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

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За даними Укргідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, синоптики зазначили, що у східних, Сумській, Київській областях та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зверніть увагу! Внаслідок негоди у неділю, 8 серпня, без світла залишилися 55 населених пунктів.
  • Найбільше постраждала Полтавська область.

Негода в Україні: що відомо

Автор: Олег Васьків