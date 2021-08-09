Грози, град і потужний вітер – в Україні оголосили штормове попередження

В Україні 10 серпня прогнозують суттєве погіршення погодних умов. У південно-східній частині країни очікують сильні грози.

Штормове попередження

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють про град і потужний вітер. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

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За даними Укргідрометцентру, 10 серпня у південно-східній частині грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, синоптики зазначили, що у східних, Сумській, Київській областях та у Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Найбільше постраждала Полтавська область.

Негода в Україні: що відомо

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Співробітники ДСНС дві доби долали наслідки потужної негоди на Одещині. Там грози та вітер спричинили чимало лиха.

У Дніпрі випав сильний дощ. Унаслідок літньої зливи, місто сильно затопило. Місцеві мешканці ловили рибу посеред вулиці.