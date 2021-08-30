В Україні 126 населених пунктів – без світла через негоду

30 серпня 2021 , 09:29
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Джерело:

ДСНС України

Негода в Україні у ніч з 29 на 30 серпня знеструмила 126 населених пунктів. Бригади обленерго роблять усе можливе, аби оперативно відновити електропостачання.

В епіцентрі негоди опинилися відразу 3 області: Київська, Чернігівська та Житомирська. Місцеві жителі потерпали від гроз та сильних вітрів.

Зауважте Сонячно на Сході та дощ в інших регіонах: прогноз погоди на 30 серпня

  • На Київщині без світла залишилося 88 населених пунктів.
  • На Чернігівщині негода знеструмила 34 населених пункти.
  • На Житомирщині – 4 населених пункти.

Негода в Україні 29 серпня: головне

  • Україну у неділю, 29 серпня, накрили грози
  • Найбільше постраждала Київщина. У другій половині дня там розпочалися потужні зливи. Вода підтопила вулиці та автомобілі. Суттєво постраждали вулиця Жилянська та проспект Перемоги. Рятувальники оголосили І рівень небезпеки. 
  • Синоптики попередили, що негода протримається до кінця доби та закликали людей залишатися вдома. 
  • Через сильну зливу у столиці частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра". Мовиться про її перший вестибюль. Водночас згодом роботу вдалося відновити
Зауважте! У понеділок, 30 серпня, синоптики прогнозують дощі у більшості областей України. Сонячно буде лише на Сході та Півдні, а також – у Криму. 
Автор: Мар'яна Бекало