В Україні 126 населених пунктів – без світла через негоду
30 серпня 2021 , 09:29Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Негода в Україні у ніч з 29 на 30 серпня знеструмила 126 населених пунктів. Бригади обленерго роблять усе можливе, аби оперативно відновити електропостачання.
В епіцентрі негоди опинилися відразу 3 області: Київська, Чернігівська та Житомирська. Місцеві жителі потерпали від гроз та сильних вітрів.
Зауважте Сонячно на Сході та дощ в інших регіонах: прогноз погоди на 30 серпня
- На Київщині без світла залишилося 88 населених пунктів.
- На Чернігівщині негода знеструмила 34 населених пункти.
- На Житомирщині – 4 населених пункти.
Негода в Україні 29 серпня: головне
- Україну у неділю, 29 серпня, накрили грози.
- Найбільше постраждала Київщина. У другій половині дня там розпочалися потужні зливи. Вода підтопила вулиці та автомобілі. Суттєво постраждали вулиця Жилянська та проспект Перемоги. Рятувальники оголосили І рівень небезпеки.
- Синоптики попередили, що негода протримається до кінця доби та закликали людей залишатися вдома.
- Через сильну зливу у столиці частково закрили станцію метро "Героїв Дніпра". Мовиться про її перший вестибюль. Водночас згодом роботу вдалося відновити.