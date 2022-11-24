"Перша ластівка помсти" від ЗСУ та невизнання російських паспортів: хронологія 274 дня війни

В Україні станом на 24 листопада триває 274 день повномасштабної війни. Наші захисники продовжують давати активну відсіч російським окупантам.

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21:43 Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС, у Києві вмикатимуть світло лише на 2 – 3 години. Це необхідно, адже енергосистема країни перебуває зараз у дуже складному становищі.

21:07 Юрій Соболевський розповів, що росіяни обстріляли Херсон 17 разів за добу. Унаслідок прильоту спалахнув житловий будинок. Як повідомлялося раніше, є загиблі та постраждалі.

20:50 Президент України вкотре зібрав Ставку Верховного Головнокомандувача. Одна з ключових тем – ліквідація наслідків ракетних ударів Росії.

20:27 Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни "отримали першу ластівку помсти за вбивство немовля у Вільнянську Запорізької області". Укранським військовим вдалося знищити ракетний комплекс С300, з якого окупанти влучили у місцевий пологовий будинок.

20:14 Парламент Нідерландів 24 листопада визнав дії Росії в Україні тероризмом. Водночас саму країну-агресорку назвали державою-спонсором тероризму.

19:59 Секретар РНБО України підтвердив, що ЗСУ знищили іранців, які допомагали росіянам керувати безпілотниками Shahed-136 з Криму.Кількість знешкоджених іранців залишається невідомою.

19:56 Головні тези зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 18.00 24 листопада:

росіяни переміщують особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій;

намагаються утримати захоплені території та продовжують вести наступ на окремих напрямках;

на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів;

на тимчасово окупованих територіях росіяни посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи. ЗСУ завдають точних ударів по позиціях противника, тож вороги починають панікувати.

19:26 Три країни світу офіційно визнали Голодомор злочином проти людства й українського народу. Мовиться про Молдову, Румунію та Ірландію.

19:10 На тлі обшуків у Києво-Печерській лаврі, народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт. Вони запропонували заборонити діяльність російської православної церкви на території України.

19:10 Унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Вишгороді загинули 6 людей. Загалом постраждали 35 мирних жителів, зокрема 6 дітей.

18:20 Запорізька АЕС та обласний центр вже відновили електропостачання від української енергомережі. Нагадаємо, що через ракетні обстріли станція була повністю без живлення, однак, на щастя, спрацювали автоматичні дизель-генератори.

17:49 Мера Харкова Ігоря Терехова оштрафував мовний омбудсмен за російську мову. В ефірі телемарафону "Єдині новини" та у своїх зверненнях до містян харківський міський голова використовував недержавну мову. За це він має заплатити адміністративний штраф у розмірі 3400 гривень.

17:49 Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу повідомив, що на території України справді діють російські підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Однак українська розвідка не підтверджує чуток про те, що окупанти масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами в зону бойових дій.

17:43 Європарламент проголосував за невизнання російських паспортів, як видали на тимчасово окупованих територіях України та Грузії. Згодом Європецська комісія спільно з країнами-членами ЄС складе список російських документів, які не будуть приймати.

17:06 Завдяки плідній роботі енергетиків у Харківській області та в Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів. Зауважимо, що вчора, 23 листопада, у всьому регіоні не було світла через ракетну атаку Росії.

16:56 Мер столиці Віталій Кличко заявив, що водопостачання вдалося відновити в усіх районах міста. Однак потрібен ще певний час, щоб воно запрацювало на повну потужність.

16:07 Українські захисники ліквідували близько 85 720 окупантів за 9 місяців повномасштабної війни. Олексій Громов каже, що це число перевищує втрати росіян у Чеченських війнах та у війні в Афганістані.

15:58 Україні вдалося повернути з полону ще 50 військових. Звільнили українських воїнів з "Азовсталі", острова Зміїний та Чорнобильської АЕС.

15:50 Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що у російській армії почалися "зачистки" серед офіцерів та керівників. З чим це пов'язано наразі не повідомлялося.

Зверніть увагу Нібито на потреби військових: у Криму окупанти забирають автівки у цивільних

15:29 Українським енергетикам вдалося повернути світло у всі області після масованого удару Росії.

15:08 Стало відомо, що президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв намагався приховано вивезти майно з України, щоб його не заарештували у межах кримінального провадження. Однак СБУ завадила цьому.

15:07 Зеленський закликав максимально ізолювати Росію. Президент попросив вигнати країну-агресорку з Парламентської асамблеї ОБСЄ.

14:39 У Генштабі повідомили, що воювати проти України готові до 15 тисяч білорусів. Про це під час брифінгу розповів Олексій Громов.

14:29 Російські військові обстріляли Херсон. На жаль, внаслідок атаки загинула дитина. Як зазначив Сергій Хлань, окупанти вдарили по найбільш густонаселеному мікрорайону міста – Таврійському. Приліт був потужним і зруйнував житлові будинки.

14:01 Стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Іцхаком Герцогом. Глава держави висловив надію щодо поглиблення співпраці, а також розповів про потреби підтримки енергетики. Крім того, він запросив його приєднатися до ініціативи #GrainfromUkraine.

13:55 Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів, що Росія готує свої війська до "загострення" на кордоні. Окупанти поширюють інформацію, що воно має статися з 23 по 28 листопада.

13:50 Президентка Європарламенту Роберта Мецола у твіттері повідомила про схвалення виділення 18 мільярдів євро Україні. Зауважимо, що це рішення ухвалили рекордно швидко. Напередодні експерти висловлювали припущення, що досягнути домовленості буде непросто, адже Угорщина могла блокувати черговий транш допомоги для нашої держави.

12:53 Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про ракетний удар по Торецьку. Окупанти поцілили у дитячий садок "Мир", знищивши його.

Наслідки ракетного удару по Торецьку / Фото з телеграму Кириленка

12:47 У ГУР МО поділилися прогнозом щодо можливого наступного масованого ракетного удару. За словами представника пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсова, ворог може атакувати нашу країну через тиждень.

12:39 Під час брифінгу очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів про моторошний випадок, який стався під час масованої ракетної атаки по Україні. За його словами, один з чоловіків вирішив на балконі спостерігати за польотом ракет. На жаль, уламок однієї із них відірвав чоловікові голову.

12:05 ЗСУ звернулися до мешканців Білорусі. Наші військові вирішили зняти відеозвернення. У ньому попередили мешканців країни про можливі провокації з боку Росії.

ЗСУ терміново звернулись до білорусів: дивіться відео

11:59 У розшук оголосили народного депутата від "Батьківщини" Михайла Волинця. Відомо, що він "забув" задекларувати 1,7 мільйона гривень.

11:57 Литовці уже зібрали 750 тисяч доларів на ударні морські дрони для України. Це означає, що наша держава зможе отримати ще три такі безпілотники. Зауважимо, що ці дрони отримали дуже іронічні назви:

Peace Дец,

Peace Да,

Peace Дюк.

11:05 Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на прохання Польщі передати Україні ЗРК Patriot. За його словами, ці установки дійсно можна розмістити у західних областях України. Цей крок дозволить захистити як кордон нашої держави, так і Європу.

10:25 У Генштабі ЗСУ поділилися актуальною статистикою втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося знищити 85 720 російських бійців.



Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

10:19 В "Укренерго" спростували фейк про те, що Україна буцімто експортує електроенергію в Молдову. У компанії зазначили, що ракетні атаки спричинили стрибок частоти у технічній спільній енергомережі обох країн. І саме тому світла не було як в Україні, так і на частині території Молдови.

09:45 В Офісі Генпрокурора поділилися моторошною статистикою. За понад 9 місяців повномасштабного вторгнення від рук росіян постраждали 1 287 дітей. Відомо, що станом на 24 листопада загинуло 440 маленьких українців, а ще 847 зазнали поранень.

09:30 Стало відомо, що АЕС в Україні запрацюють до вечора цього дня. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, вчора наша держава пережила блекаут.

До теми Графіки світла на сьогодні: де в Україні будуть планові та аварійні відключення

09:19 Нагадаємо, що напередодні під землею на Дніпропетровщині застрягли 3 000 шахтарів. Сталося це через масований обстріл енергетичної інфраструктури росіянами 23 листопада. Їх рятували упродовж ночі. На щастя, усі вони вже у безпеці.

09:18 Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського президента Владіміра Путіна. Він закликав його негайно припинити терор проти населення України.

08:52 У трьох областях Заходу оголосили про введення одночасно трьох графіків відключення світла. Мовиться про Івано-Франківщину, Закарпаття, а також Львівщину.

08:35 Зранку ворог обстріляв Херсон. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного". Приліт стався у двір однієї з багатоповерхівок. Внаслідок цього повибивало вікна у квартирах. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Наслідки ракетного удару по Херсону зранку 24 листопада / Фото з телеграм-каналів

07:50 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 70% столиці залишається без світла. Він також зазначив, що вдалося частково відновити водопостачання. Згодом з'явилася інформація про те, що воду почали подавати на правий берег.

07:47 У Генштабі ЗСУ опублікували ранкове зведення від 24 листопада. У ньому розповіли, що за минулу добу захисники України відбили атаки у районах Андріївки, Бахмута, Кліщіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Озарянівки, Опитного, а також Яковлівки, що на Донеччині.

03:36 Відбулася чергова зустріч ОДКБ. Під час неї прем'єр Вірменії демонстративно відмовився підписати ключові рішення. Нікол Пашинян вирішив, що його підпису під проєктом "Декларації Ради колективної безпеки ОДКБ та про спільні заходи щодо надання допомоги Республіці Вірменія" не потрібно. Він зазначив, що усі попередні дії союзників демонструють, що вони підтримують подальшу агресію проти Вірменії.

03:34 Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що Росія сама може атакувати Бєлгородську область. Таким чином вона матиме можливість звинуватити Україну в нападі на країну-агресорку. Цим "українським наступом" ворог може спробувати вкотре підняти патріотизм, а також об'єднати навколо війни більше росіян.

01:23 У Польщі попросили Німеччину передати ППО Patriot. Але не для себе, а для України. Як зазначив міністр оборони Маріуш Блащак, такий крок ефективніше захистить Польщу від російських ракет.

00:20 У Молдові через масовану ракетну атаку України низка населених пунктів теж залишалася без електроенергії. Але в країні чудово розуміють, хто винен у цьому. Тож там уже запустили флешмоб "У темряві, але без вас". До нього долучилися журналісти, активісти, політики, а також звичайні користувачі мережі.