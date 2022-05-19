Перестрілка в Мелітополі та 4 складники перемоги України: основне за 85 день війни

Український народ спільно із нашою мужньою армією вже 85 днів бореться з російськими загарбниками. Нами та нашою мужністю захоплюється весь світ.

Кожного дня українці стають ще більш міцними та згуртованими, що наближає нашу перемогу. Тож 24 канал зібрав основні події 85 дня війни в Україні.

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04:59 Російські загарбники продовжують грабувати ті населені пункти, які перебувають під їхньою окупацією. Так, з банкомата у Пологах військові викрали майже пів мільйона гривень.

04:10 Дмитро Кулеба назвав 4 елементи, які, на його думку, є важливими складовими перемоги нашої держави. Міністр закордонних справ вважає, що це:

звільнення окупованих територій, включаючи Крим і Донбас;

виплата репарацій з боку Росії;

судовий процес над російськими воєнними злочинами, а також злочинами, вчиненими проти людства;

закріплення України інтеграції в Євросоюз.

03:30 У Суспільному розповіли подробиці викрадення колеги в Херсоні, інженера Олексія Воронцова. Зазначають, що окупанти просто увірвалися у його помешкання. Внаслідок цього двері співробітника були вибиті, а речі зникли.

03:26 Окупанти закрили проїзд на Запоріжжя у Василівці. Тож цивільним, які намагаються вибратися з захоплених російськими військовими територій, доводиться стояти по кілька днів на блокпостах.

02:44 Михайло Подоляк жорстко відповів Мединському. Останній нещодавно цинічно висловився про центри ухвалення рішень. Мовляв, опоненти залежні від рішень Заходу. На це радник глави ОП заявив, що в Росії надто багато цих центрів. Це й стало причиною проблем.

01:37 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вкотре наголосив на тому, що нашій державі необхідна зброя. Він підкреслив, що українці за ці понад два місяці війни довели, що битимуться з ворогом до повної своєї перемоги.

01:31 В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні. У зведенні підкреслюють, що окупанти не просуваються. Натомість вони підло застосовують елементи гібридної війни.

01:23 Місцеві мешканці Мелітополя почули вибух гранати поблизу російської комендатури. Після цього окупанти почали перестрілку. Про це розповідають у Запорізькій ОВА.

01:08 Упродовж минулої доби Повітряні сили України добряче всипали російським загарбникам. Вони знищили крилату ракету, винищувач, а також чимало бронетехніки ворога.

01:05 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що у Мелітополі підірвали колії біля російського бронепоїзда. Він також додав, що на Херсонщині окупанти отримують гідну відсіч від українських захисників.

00:28 Стало відомо, що 14-річного підлітка, котрого з Чернігівщини окупанти вивезли до Білорусі, повернули додому. Українські правоохоронці разом зі старшою сестрою парубка вивезли його з Гомеля.

00:15 Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький прокоментував обстріл області пізно ввечері 18 травня. Він емоційно зазначив, що вороги наче сказилися. Нагадаємо, що російська загарбники обстрілюють область по кордону.