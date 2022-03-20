В України абсолютна моральна перевага, – Чумак про спротив українців окупантам
20 березня 2022 , 23:15Читать новость на русском
Жителі Херсона під час масового мітингу руками відтісняли техніку російських окупантів. Такий відважний спротив свідчить про абсолютну моральну перевагу України.
Про це заявив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу.
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За його словами, ще у жодних війнах не було такого, щоб містяни вигнали озброєних окупантів голими руками.
Те, що я сьогодні (20 березня – 24 канал) побачив – це величезна моральна перевага, коли в принципі окупант не може застосувати зброю до людей, адже бачить, що вони абсолютно безстрашні,
– наголосив Чумак.
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