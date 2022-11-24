В Україні АЕС запрацюють до вечора, вчора країна пережила блекаут, – Галущенко

Атомні станції України запрацюють сьогодні ввечері. Після цього ситуація зі світлом покращиться – дефіцит електроенергії буде значно меншим.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Також, за його словами, країна вчора пережила блекаут.

Увага Графіки світла на сьогодні: де в Україні будуть планові та аварійні відключення

Енергосистему країни об'єднано

Об'єднати енергосистему після ракетних ударів вдалося лише під ранок.

Ситуація складна по країні. Треба розуміти, що вчора насправді відбувся блекаут нашої енергосистеми внаслідок обстрілів. Наразі, станом на 4 годину ранку, вдалось об'єднати енергосистему. Вона працює, як єдина,

– повідомив Герман Галущенко.

За словами міністра, наразі заживлені усі критичні об'єкти інфраструктури по країні.

"Ми розраховуємо, що до вечора запрацюють атомні станції та почнуть видавати електроенергію в мережу", – зазначив Галущенко та пояснив, що саме це допоможе значно скоротити дефіцит електроенергії.

Аварійні відключення світла після атак ворога: головне

23 листопада росіяни здійснили нову потужну атаку по критичній інфраструктурі України. Внаслідок чого майже у всіх містах нашої країни зникло світло.

Відновлення енергосистеми триває досі, у низці регіонів, окрім планових відключень світла, застосували аварійні відключення.

Так, Київ станом на ранок на 70% без світла.

У Повітряних Силах повідомили, що лише на Київ летіла відразу 31 ворожа ракета. Силам ППО вдалося збити 21 снаряд. На жаль, решта 10 не лише понищили інфраструктуру, а й забрали життя та травмували мешканців Києва й області.

Через масовану ракетну атаку Володимир Зеленський закликав провести термінове засідання Ради Безпеки ООН.

До теми – скільки ракет випустила Росія по Україні 23 листопада: дивитись відео