Температура стане меншою, однак опади підуть: прогноз погоди в Україні на 28 грудня

Погода в Україні у середу, 28 грудня, буде дещо прохолоднішою ніж у попередні дні. Однак на зміну дощам прийде суха погода.

Прохолодні +3...+5 градусів прийдуть навіть у Крим та на Закарпаття.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, однак опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +3...+5 градусів. На Сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря складатиме +4...+6 градусів

У більшості областей на Півночі погода буде похмурою, але опади синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до 0...+2 градусів. На Півдні буде дещо тепліше – місцями аж до +4...+6 градусів.

Погода в містах України на 28 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +2...+4

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 28 грудня / Фото Укргідрометцентру