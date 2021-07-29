В Україні через сильні дощі можливі паводки: де саме

29 липня 2021 , 13:31
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Джерело:

ДСНС України

Більшістю українських областей 29 липня пронесуться шквали та грози. Спокійну та безхмарну погоду можуть очікувати лише жителі Півдня. Через зливні дощі на річках здебільшого Карпатського регіону можуть виникнути паводки.

Про можливу небезпеку попереджають рятувальники. Формування дощових паводків очікують вже ввечері 29 та протягом 30 липня. Проте негативних наслідків бути не повинно.

Тим часом Майже 2 тисячі блискавок: у Швеції негода затопила сотні будинків

Де саме можуть виникнути паводки:

  • на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,
  • на гiрських притоках Днiстра у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра,
  • на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5 – 1 метр.

Можливе підтоплення низин у населених пунктах

На територіях, де пройдуть сильні зливи, може сформуватись схиловий сток. Підтоплення оді загрожу пониженим ділянкам у населених пунктах.

Зверніть увагу!
У гірських районах існує інша небезпека – селеві потоки та зсуви ґрунту. Рівень небезпеки – помаранчевий.

Знеструмило 120 населених пунктів

Зазначимо, що негода 28 липня наробила лиха в Україні. Без електропостачання залишились 120 населених пунктів у 5 областях. Найбільше домівок без світла – на Львівщині.

Що кажуть синоптики про погоду у серпні?

Метеорологи кажуть, що такої сильної негоди, як це було у липні, не очікують. Рівень опадів буде традиційним для цього літнього місяця. А от припікатиме добряче – обіцяють спеку.
Автор: Ірина Пундор