В Україні через сильні дощі можливі паводки: де саме

Більшістю українських областей 29 липня пронесуться шквали та грози. Спокійну та безхмарну погоду можуть очікувати лише жителі Півдня. Через зливні дощі на річках здебільшого Карпатського регіону можуть виникнути паводки.

Про можливу небезпеку попереджають рятувальники. Формування дощових паводків очікують вже ввечері 29 та протягом 30 липня. Проте негативних наслідків бути не повинно.

Тим часом Майже 2 тисячі блискавок: у Швеції негода затопила сотні будинків

Де саме можуть виникнути паводки:

на річках басейнів Прута, Сірету на 0,2 – 0,7 метра,

на 0,2 – 0,7 метра, на гiрських притоках Днiстра у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра,

у Львiвській, Iвано-Франкiвській областях на 0,3 – 1,3 метра, на малих водотоках та верхів'ях рiчок Закарпаття на 0,5 – 1 метр.

Можливе підтоплення низин у населених пунктах

На територіях, де пройдуть сильні зливи, може сформуватись схиловий сток. Підтоплення оді загрожу пониженим ділянкам у населених пунктах.

Знеструмило 120 населених пунктів

У гірських районах існує інша небезпека – селеві потоки та зсуви ґрунту. Рівень небезпеки – помаранчевий.

Зазначимо, що негода 28 липня наробила лиха в Україні. Без електропостачання залишились 120 населених пунктів у 5 областях. Найбільше домівок без світла – на Львівщині.