В Україні через сильну спеку можливі пожежі: у яких областях існує загроза

У більшості областей України 25 – 26 липня спека не планує спадати. Через це виникла серйозна загроза лісових пожеж.

Синоптики вже оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тому українцям слід бути відповідальними на природі.

Актуально Знову сильна спека та +39 градусів: прогноз погоди на тиждень 25 – 31 липня

У яких областях існує пожежна небезпека

у південній частині України;

більшості західних регіонів;

Вінницькій та Житомирській областях.

Зауважимо, що температура повітря на Заході 26 липня коливатиметься у межах +30...+32 градусів, при цьому місцями стовпчики термометрів підіймуться до +36 градусів. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду. Тобто повітря буде спекотним і практично безвітряним.

У Вінниці синоптики обіцяють +29...+31 градусів, а в Житомирській області – +26...+28 градусів.

На Півдні найжаркіше буде у Миколаєві. Там сонце прогріє повітря до +29...+31 градусів. Водночас у Херсоні та Одесі прогнозують +27...+29 градусів.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Рятувальники закликають українців дотримуватися простих правил пожежної безпеки:

не кидайте в лісі палаючі недопалки;

не розводьте багаття в густих заростях, або під низькими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур;

не спалюйте суху траву в полях і на лісових галявинах;

не залишайте вогонь без нагляду;

У разі виникнення пожежі негайно викликайте рятувальників за номером