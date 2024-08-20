В Україні декриміналізували дезертирство та самовільне залишення частини

Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо військовослужбовець вчинив це вперше.

Закон № 11322 вносить зміни до Кримінального кодексу. Зокрема, тепер військових, які вперше вчинили дезертирство чи самовільно залишили частину, звільнять від відповідальності, якщо вони добровільно повернуться на місце служби.

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Як відбуватиметься повернення

Командир військової частини такого солдата має погодитися на його повернення. Згода має бути письмовою, її передають прокурору, і той може клопотати перед судом про звільнення військового від кримінальної відповідальності.

І, якщо суд вирішить звільнити військового від відповідальності, коли він повернеться на службу, грошові виплати та забезпечення будуть поновлені. За час відсутності на службі грошей йому не виплачуватимуть.

Зауважте. У пояснювальній записці ідеться, що за період з січення по квітень 2023 року зареєстрували 10 584 кримінальних провадження за статтею про СЗЧ та 7 306 проваджень за дезертирство.