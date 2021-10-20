В Україні діятимуть нові правила перевезень, але не для всього транспорту: уряд назвав винятки

Денис Шмигаль зявив, що на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили коронавірусні обмеження. Відтак, з 21 жовтня почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень.

Прем'єр-міністр повідомив, що мовиться про і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест,

– зазначив глава уряду.

Водночас Денис Шмигаль додав, що нові правила наразі не стосуються громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області.