В України достатньо зброї, щоб зустріти ворога, але можливі окремі виклики, – Данілов

Україна має достатню кількість зброї, щоб зустріти ворога у разі повномасштабного вторгнення Росії. І хоча зараз біля українського кордону не спостерігають "велике скупчення" російських військ, така загроза існує постійно.

Про це сказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю. Він зазначив, що Україна вже 7 років живе у ситуації постійної загрози повномасштабного вторгнення Росії.

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Однак лише зараз, за словами Данілова, це питання піднялося на дуже високий рівень.

Загроза у нас залишається завжди, ще раз наголошую. Але зараз дуже багато країн взяли на себе зобов'язання, якщо Росія здійснить вторгнення, дати адекватну відповідь,

– зауважив секретар РНБО.

Зброї достатньо, але є одне "але"

Данілов додав, що зброї в Україні достатньо, щоб зустріти ворога, зокрема для територіальної оборони. Але інша річ, якщо ворог залучить авіацію.

"Це для нас буде певним викликом. Але я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо", – підкреслив секретар РНБО.

Також він пояснив, що для повномасштабного вторгнення Росії потрібно у 3 – 5 разів більше військ, ніж зараз чатує на російсько-українському кордоні.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії

Ще у жовтні 2021 року американські ЗМІ почали говорити про нарощування Росією військ біля кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення до України уже на початку 2022 року.

Через загрозу вторгнення низка західних партнерів України закликали Росію до деескалації та пригрозили наслідками у випадку агресії.

У Міноборони через загрозу вторгнення розширили перелік спеціальностей, представниці яких повинні стати на облік у військкоматі.

На фоні загрози вторгнення, Росія фактично поставила ультиматум США і НАТО та оприлюднила перелік "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.

Переговори щодо "гарантій безпеки" між США та Росією можуть відбутися у 2022 році.

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