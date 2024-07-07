Долітатиме довше, але бойове завдання виконає: як можна захистити F-16 від ударів Росії

За останній час росіяни атакували кілька військових аеродромів України. Їхньою метою є знищити місця ймовірної дислокації літаків F-16.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що такі дії окупантів є прогнозованими. У Росії є засоби ураження, які можуть атакувати будь-яку частину території України. Це "Кинджали" та крилаті ракети, дальність яких понад 2 тисяч кілометрів.

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План оборони F-16

За словами Романа Світана, військове командування України має план як захищати місце дислокації літаків F-16 та аеродромно-технічне обладнання. У Силах оборони розуміли, що росіяни намагатимуться атакувати ці об'єкти.

Ми (Україна – 24 Канал) будемо захищатись. Одним із варіантів є мати бази якомога далі від зони ураження основної російської техніки. Якщо "Іскандер" має дальність 500 кілометрів, то база має бути розташована на дальшій відстані. Унаслідок цього F-16 долітатиме до своєї цілі трішки довше, але бойові завдання буде виконувати,

– зауважив військовий експерт.

Важливо розосереджувати російські засоби ураження, зокрема здійснювати виліт та посадку літаків F-16 на різних аеродромах. Роман Світан зазначив, що для захисту такої авіації може також знадобитися метод випадкових чисел для прийняття рішень щодо розташування цих літаків.

"Механізмів дуже багато, але важливо розуміти, що росіяни били та битимуть по ймовірних базах розміщення F-16 та іншої авіації, щоб припинити будь-які атаки по своїх військових потужностях", – сказав полковник ЗСУ в запасі.