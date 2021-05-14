В Україні хочуть заборонити курити електронні цигарки в громадських місцях

В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Відповідний законопроєкт вже підтримав профільний комітет парламенту

Депутати підтримали новий текст законопроєкту №4358. Верховній Раді порекомендували прийняти його за основу.

До речі Верховна Рада попередньо підтримала заборону реклами електронних сигарет

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива забороняє курити електронні сигарети у громадських та на робочих місцях.

Також передбачає заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.

Крім того, хочуть заборонити рекламне викладання у місцях продажу.

У законопроєкті є вимога, що 30% площі на пачках виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження.

Якщо проєкт схвалять, то заборона вживання електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через 6 місяців.

Зверніть увагу! Рада 27 квітня схвалила за основу законопроєкт №4212, який має заборонити рекламу електронних сигарет, рідин для їх використання, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання.

До слова, продаж електронних сигарет дітям до 18 років в Україні заборонений. Таке рішення чинне з 1 січня.