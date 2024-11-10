Дві кризи привели Україну до негативної стратегічної динаміки

Зараз точно можна сказати, що обраний поточною адміністрацією в Білому домі підхід до великої війни України – Московії ввійшов в серйозну кризу і пробуксовує.

Криза підходів 2022 року

Є негативна стратегічна динаміка, коли ворог локальні успіхи на фронті конвертує в інструменти впливу на настрої всередині України й на зовні, щоб створювати нові можливості для просування вперед. Про це заявив Микола Бєлєсков, інформує 24 Канал.

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Здатність ворога підтримувати і масштабувати цей цикл стримується до значної міри власними обмеженнями – перш за все щодо кількості і якості піхоти.

Криза стратегії адміністрації Джо Байдена (котра вписується в формулу: "Ось вам зброя, яку ви поєднуєте із власним людським потенціалом і досягаєте політичних цілей комбінуючи оборону і наступ") відбувається на фоні кризи якості й кількості української піхоти.

Ці дві кризи взаємопов'язані, адже не можна забезпечувати той самий рівень професіоналізму і залученості піхоти як і у 2022 році. Тоді кількісна перевага Московії у вогневій могутності та піхоті постійно вимивала нашу перевагу в кадрах, які компенсували дефіцит вогневої могутності із нашого боку. Однак вічно так робити не можуть.

Ну і сюрприз-сюрприз поточна трагедія вкотре показала, що війна – це не ліки проти внутрішніх хвороб, а перевірка на здатність функціонувати якісно. Ми після періоду активної низової мобілізації опустилися на відомий рівень нашої функціональності включно через гостру кадрову кризу. Дива не сталося.

Одним словом, в нас криза тих підходів, які сформувалися навесні 2022 року. І ставка навіть на інерційний сценарій може не спрацювати. Треба дійсно щось нове. Щось спільно і радикально нове, бо ми проходимо етап, який про те, що "треба дуже сильно бігти, щоб хоча б триматися на поточному місці". Щоб хоча б стабілізувати негативну стратегічну динаміку.

Не хотілося це висвітлювати чітко до виборів у США, а тепер вже можна чесно говорити про це.