В Україні ліквідовано російського підполковника Хаметова, який раніше воював у Сирії

Збройні Сили України продовжують ліквідовувати ворожих командирів. Так, черговим "хорошим" росіянином став підполковник ЗС РФ Дінар Хаметов, який воював у Сирії.

Воєнного злочинця вже поховали

Про загибель Хаметова повідомляють у російських соцмережах та ЗМІ. Також ліквідацію російського командира 9-го квітня підтвердили українські військові.

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Відомо, що Дінара Хаметова вже поховали під Казанню. У Росії воєнного злочинця посмертно нагородили орденом "мужності".



Дінар Хаметов / Фото росЗМІ

Хаметов тричі воював у Сирії

Ліквідований підполковник Хаметов був командиром дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту російських ЗС.

Він мав три відрядження до Сирії, де Росія разом із диктатором Башаром Асадом також жорстоко вбивала мирних людей. Кожне відрядження Хаметова тривало по пів року. Натомість протягнути так довго в Україні російському підполковнику не вдалося.

Хаметов став четвертим старшим офіцером із російського Татарстану, якого ліквідували ЗСУ. У підсумку українські захисники знищили трьох тамтешніх підполковників та одного полковника.

Зауважимо, що станом на ранок 10-го квітня у війні Росії проти України вже загинуло близько 19 300 російських окупантів. Відповідні дані навели у Генштабі ЗСУ.

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