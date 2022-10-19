В Україні ліквідували підполковника зі списку "Миротворця"

В Україні ліквідували бойовика з квазіреспубліки на Донбасі Володимира Шейка. Він керував артилерійським дивізіоном та називав себе "підполковником".

Шейко з позивним "Ведмідь" був успішно демобілізований. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

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Хто такий Шейко

Деталей ліквідації бойовика Штефан не оприлюднив. Однак відомо, що Шейко раніше потрапив у базу "Миротворець".

Він переховувався від органів досудового розслідування. Справи, за якими проходив бойовик, стосувались створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участі у їх діяльності.



Шейка ліквідували / Фото з "Миротворця"

Ліквідація інших окупантів

На Херсонщині наші захисники ліквідували відомого російського окупанта Єгора Горшкова. Він був керівником місії російського громадського руху "суть часу" на окупованих територіях. Ба більше, Горшков – ветеран війн Росії проти Грузії, Молдови та України.

У Херсоні також ліквідували полковника ФСБ Росії Олексія Катериничева, який був одним із гауляйтерів окупованого міста.

Загалом від 24 лютого українські бійці знешкодили 66 280 окупантів, лише за минулу добу – 430.

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