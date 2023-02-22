В Україні ліквідували тезку Путіна, який пішов на війну добровольцем

В Україні ліквідували Віталія Путіна. Це тезка російського диктатора, який добровольцем пішов вбивати українців.

Загарбник родом із Краснодарського краю. Російські ЗМІ пишуть, що йому було 33 роки, передає 24 Канал.

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Пішов добровольцем

Окупант раніше працював залізничником, а на фронт пішов добровольцем. Що саме сколихнуло росіянина на таке рішення – невідомо. Ймовірно, "надихнуло" власне прізвище.

Путін народився у Тулуні Іркутської області. Там працював у "Російській залізниці".

У 2012 році за розподілом переїхав до селища Саянське Рибинського району, де завів родину.

Українські захисники ліквідували ворога 7 грудня. Поховали Путіна у Саянському.

У Росії окупанта посмертно нагородили орденом Мужності та написали статтю в районну газету. Загарбника навіть назвали "істинним патріотом".



Ліквідований Путін / Фото з російських ЗМІ

Втрати окупантів

Українські захисники станом на 22 лютого ліквідували вже 145 060 загарбників. Лише за минулу добу знешкодили 620 осіб. Це офіційна статистика Генштабу, однак справжні цифри можуть бути більшими, оскільки зараз йдуть активні бої.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що втрати окупантів сягнули 200 тисяч. Однак мовиться про вбитих та поранених загарбників.